Covid, Pechino chiude centro commerciale: test di massa

Il Raffles City a Dongcheng, area centrale della capitale con uffici e abitazioni, è stato chiuso ieri sera dopo la scoperta che uno stretto contatto di persona contagiata lo aveva visitato. Mentre sempre più Paesi stanno allentando le misure anti-pandemia, la Cina continua a perseguire la politica della "tolleranza zero"

Le misure restrittive

approfondimento

Covid Singapore: stop a cure gratis per chi è senza vaccino per scelta

Le uscite sono state chiuse e tutto il personale e i clienti all'interno della struttura commerciale sono stati sottoposti ai test all'acido nucleico. I video condivisi sulla piattaforma di social media Weibo, il Twitter in mandarino, hanno mostrato le lunghe file in piena notte e centinaia di persone con mascherine in attesa dei test. L'ultimo picco di casi nella capitale si è verificato durante il sesto Plenum del Partito comunista cinese , che si chiude oggi a Pechino.

I focolai

I funzionari sanitari di Pechino hanno dichiarato in un briefing che sono stati identificati più di 280 contatti stretti, con quasi 12.000 persone sottoposte a screening per il virus nei distretti di Chaoyang e Haidian. "Questo focolaio è stato improvviso con molti luoghi che coprono una vasta area, coinvolgendo molte persone, mettendo gli sforzi di prevenzione e controllo in condizioni molto difficili", ha affermato il portavoce dell'amministrazione cittadina, Xu Hejian. "Oggi è un giorno cruciale ed è necessario risalire al più presto alla fonte dell'epidemia", ha aggiunto.