Covid Singapore: stop a cure gratis per chi è senza vaccino per scelta

Svolta a Singapore: niente più cure gratis per il Covid-19 per chi è senza vaccino. Dall'8 dicembre i cittadini che non si sono vaccinati contro il Covid-19 per una propria scelta e che contrarranno l'infezione dovranno pagare le proprie spese mediche. Una mossa che il ministro della Sanità e co-presidente dalla task force multiministeriale che affronta il Covid-19, Ong Ye Kung, ha descritto come un "segnale importante" per spingere tutti a immunizzarsi, in conferenza stampa. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)