1/15 ©Ansa

Per il 13 novembre ci si aspetta un nuovo sabato di proteste contro il Green pass. Questa volta, però, le regole saranno diverse. Il Viminale - per cercare di arginare il rischio contagi, per venire incontro alle richieste dei commercianti, per evitare disagi alla circolazione e blocchi di intere città - ha messo a punto una circolare per vietare i cortei nei centri storici, nelle strade dello shopping e vicino agli obiettivi sensibili. Inoltre, data l’assenza delle distanze di sicurezza, si pensa di per far rispettare l’obbligo di mascherine durante i sit-in

GUARDA IL VIDEO: Green pass, Costa: nessuna revisione