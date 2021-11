Covid, come sarà il Natale? Viaggi, più socialità e meno restrizioni

13/16 ©IPA/Fotogramma

I timori per la quarta ondata non spengono, per ora, il "cauto ottimismo" degli operatori turistici in vista di una stagione invernale che si preannuncia "interessante", anche se ancora essenzialmente “made in Italy”. La montagna, in particolare, promette bene - con gli impianti di risalita pronti a riaccogliere gli sciatori, purché provvisti di green pass - e si registra un movimento positivo di prenotazioni per il ponte dell'Immacolata e per Natale e Capodanno