9/9 ©Ansa

Qualche momento di tensione si è verificato verso le 18.00, quando un gruppo di circa 200 manifestanti ha tentato di raggiungere piazza Unità d'Italia da piazza della Borsa, spingendo le transenne in avanti per far arretrare lo schieramento delle forze dell'ordine. Queste, però, hanno respinto i manifestanti agitando i manganelli: non ci sarebbero né persone ferite né contuse