No Green pass a Milano, oggi il corteo. Fontana: "Un po' preoccupato"

Partirà alle 17 da Piazza Fontana il corteo dei 'No Green Pass' a Milano, organizzato anche questo sabato. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è detto "un po'" preoccupato per la manifestazione di questo pomeriggio. "Purtroppo i grandi assembramenti in questo momento di ripartenza (del contagio, ndr) - da noi fortunatamente sono ancora limitati, ma nel resto d'Europa molto più vivaci - non vanno molto bene e rischiano di essere pericolosi", ha detto Fontana a margine del workshop della scuola politica della Lega a Milano. "Poi anche per i commercianti è sicuramente qualcosa che procura loro dei danni", ha aggiunto Fontana.