Green pass, corteo a Milano: un arresto e 83 denunce

Un arresto e 83 denunce. Questo è il bilancio dei provvedimenti presi dalla questura di Milano per il corteo non autorizzato contro il Green pass che per il 14esimo sabato consecutivo ha creato forti disagi nel centro città alla circolazione di auto e mezzi pubblici. L'arrestato per resistenza a pubblico ufficiale è cittadino egiziano di 22 anni, già colpito da ordine di allontanamento dal territorio nazionale e con numerosi precedenti a carico, che più volte ha tentato di forzare i presidi delle forze dell'ordine a difesa della Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria.

La situazione

Il giovane dopo aver fronteggiato gli agenti in piazza Cinque giornate è stato bloccato da personale della Digos e della squadra mobile in via Enrico Dandolo quando un gruppo ha cercato di raggiungere la sede della Cgil. Sono state denunciate a piede libero anche 74 persone per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio e violenza privata. Di queste, un 29enne - cui è stato notificato un foglio di via obbligatorio di un anno - e un 48enne. Un uomo di 28 anni anche per oltraggio a corpo politico e una donna di 47 anni per travisamento. Sono state, inoltre, identificate altre 40 persone resesi responsabili di comportamenti insidiosi e violenti la cui posizione sarà approfondita per i provvedimenti del caso.

Cori fascisti a corteo Milano: nove denunciati

Non solo. Perché nel corso della manifestazione ci sono stati alcuni momenti di tensione generati da gruppetti di esponenti di estrema destra, alcuni dei quali hanno ripetutamente dato vita a "cori di stampo fascista" finendo per essere portati in Questura e denunciati anche per il reato specifico di "apologia del fascismo". Di questi 83, nove sono appartenenti a Do.Ra, la "Comunità Militante dei Dodici Raggi", un gruppo noto di matrice neofascista. Il questore ha messo nei loro confronti nove fogli di via obbligatorio (otto della durata di un anno e uno di sei mesi) dal Comune di Milano.