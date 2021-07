Superman, Michael B. Jordan protagonista di una serie di HBO Max

L'attore farà parte di un nuovo progetto televisivo dedicato al supereroe, incentrato sul personaggio di Val Zod, il primo Superman nero della Terra-2. Noto per i ruoli cinematografici di Oscar Grant in Prossima fermata Fruitvale Station, del pugile Adonis Creed nel sequel di Rocky e dell'antagonista Erik Killmonger in Black Panther, Jordan ha lavorato anche per il piccolo schermo. Da The Wire a La valle dei pini, sono tante le serie cui ha preso parte. Questa per lui è importante e ne sarà anche il produttore

Michael B. Jordan



Michael B. Jordan è noto per i ruoli cinematografici di Oscar Grant in Prossima fermata Fruitvale Station, del pugile Adonis Creed nel sequel di Rocky, ossia Creed - Nato per combattere e dell'antagonista Erik Killmonger in Black Panther, tra gli altri.



Ha interpretato anche Maurice "Bumps" Wilson in Red Tails (2012), Steve Montgomery in Chronicle (2012), Mikey in Quel momento imbarazzante (2014) e la Torcia Umana in Fantastic 4 - I Fantastici Quattro (2015).



Oltre al grande schermo, l'attore ha lavorato moltissimo pure per quello piccolo.



Da The Wire a La valle dei pini e Friday Night Lights, sono tante le serie televisive cui ha preso parte.