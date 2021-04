Michael B. Jordan sarà il nuovo Superman? Il commento dell'attore

Michael B. Jordan è una delle star più in vista a Hollywood degli ultimi anni. La sua ascesa è innegabile, sia come attore che come produttore. È inoltre pronto a fare il proprio esordio in qualità di regista, portando al cinema “Creed III”, che non vedrà la partecipazione di Sylvester Stallone , come confermato dallo stesso interprete di Rocky Balboa.

La sua fama comporta il coinvolgimento del suo nome in un gran numero di rumors. Il più recente è quello che lo vorrebbe in lizza per interpretare Superman nella versione reboot di Ta-Nehisi Coates . Questi è stato incaricato di scrivere una nuova pellicola dedicata al celebre supereroe DC, per una pellicola prodotta da J.J. Abrams .

Michael B. Jordan sarà Superman?

Impegnato nella promozione del suo ultimo film, “Senza rimorso”, diretto dall’italiano Stefano Sollima, Michael B. Jordan ha commentato le voci in circolazione: “Non so cosa stia succedendo. – ha dichiarato a “Cinepop” – Credo però ci sia un desiderio generale di vedere protagonisti neri in ruoli eroici. La rappresentazione è qualcosa di molto importante. Le occasioni non mancano, soprattutto con proprietà intellettuali che non hanno mai visto la luce. Ce ne sono alcune, poi, che dovrebbero restare così come sono. Vedremo come andranno le cose”.

Queste non sono le uniche dichiarazioni dell’attore in merito al progetto “Superman”. L’argomento è saltato fuori anche nel cuore dell’intervista rilasciata a “Jake’s Takes”. Ecco le sue parole: “Devo dire che ti senti lusingato quando inizia ad ascoltare voci di questo tipo. È un piacere sapere che la gente pensi a me per ruoli di questo tipo. È qualcosa che apprezzo tanto. Non saprei cos’altro dire. Qualunque sia la strada che sceglieranno, sarà interessante”.