L'azione è ciò che gli è più congeniale oltre che un genere cinematografico che gli riesce, oggettivamente, molto bene. Però Stefano Sollima non si limita a rendere credibili, o addirittura semplici, acrobazie adrenaliniche perché riesce sempre a sviluppare in maniera approfondita anche la psicologia dei suoi personaggi.

Si vede chiaramente in “Senza rimorso di Tom Clancy” la pellicola che ha recentemente diretto, dal 30 aprile disponibile su Prime Video e visibile anche su Sky Q. “A me l’azione per azione interessa relativamente - dice il regista romano - mi piace molto raccontare gli esseri umani in situazioni speciali. Magari certo sono situazioni estreme ma io metto sempre al centro il personaggio. Credo sia sempre interessante vedere come il personaggio cambi nel corso della storia. E’ un processo che in genere parte già in fase di scrittura, perché io parto sempre dal personaggio per poi costruire attorno a lui tutta la messa in scena. Ad esempio nel film c’è un momento in cui il personaggio di Michael è dentro un aereo che sta precipitando: a me interessa cogliere le emozioni di una persona che si trova in una situazione di così grande pericolo”.