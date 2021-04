L'attore, protagonista del nuovo film di Stefano Sollima, ha spiegato a People perché ha deciso di parlare della sua vita privata Condividi:

Michael B. Jordan è più felice che mai. L'attore, che reciterà in "Senza rimorso", il nuovo film di Stefano Sollima, in uscita su Amazon Prime Video il 30 aprile e visibile anche su Sky Q, ha parlato per la prima volta del suo amore per la fidanzata Lori Harvey sui social media.

Michael B. Jordan e l'amore con Lori Harvey approfondimento Michael B. Jordan festeggia 34 anni: le foto È la prima volta che Jordan, 34 anni, rivela così apertamente la sua vita sentimentale. L'attore ha spiegato a People di voler celebrare il suo amore. "Sono ancora molto legato al mio privato e voglio proteggerlo, ma mi è sembrato un buon momento per parlarne e poi andare avanti” ha spiegato nel nuovo numero della rivista. "Sono estremamente felice” ha confermato a proposito della sua relazione. "Penso che quando si invecchia ci si sente più a proprio agio riguardo alla propria vita privata. Quindi per me questo è stato il momento, immagino, di prenderne possesso e poi tornare al lavoro”. Jordan e Harvey, 24 anni, figliastra del conduttore di talk show Steve Harvey, sono stati avvistati per la prima volta nel dicembre 2020 mentre scendevano da un aereo ad Atlanta, durante il Ringraziamento, per poi dirigersi verso le piste da sci nello Utah. Pochi giorni dopo aver confermato la loro relazione sui social media, sono partiti per una fuga romantica nei Caraibi. "La relazione è diventata subito seria. È ovvio che non vogliono separarsi" ha rivelato una fonte a People. "Quando non viaggiano insieme, Lori trascorre molto tempo a Los Angeles con Michael" ha confessato ancora l'insider.