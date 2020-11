Michael B. Jordan è il più sexy del 2020

“SONO GRATO A MIA MADRE E A MIO PADRE” RACCONTA L’ATTORE

Cresciuto a Newark, N.J. dai suoi genitori, Donna e Michael A., insieme a suo fratello, Khalid, e la sorella, Jamila, Jordan attribuisce a tutta la sua famiglia il merito di essere stata una forza fondamentale nel corso degli anni.: "Mia madre e mio padre si sono sacrificati così tanto per provvedere a me, mia sorella e mio fratello", dice. "Sono solo grato. Onestamente è come se tutti avessero avuto un tale impatto su di me, su chi sono. Senza questo, molte cose per me non sarebbero le stesse. Sono davvero grato per questo ".