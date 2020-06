Black Lives Matter, Michael B. Jordan protesta in strada: il discorso

Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno deciso di scendere in strada e protestare, al grido di Black Lives Matter, dopo l’uccisione di George Floyd nel corso di un arresto. Al lungo elenco di celebrities che hanno deciso di fare sentire la propria voce, sfruttando la notorietà accumulata per diffondere un messaggio, si è aggiunto l’attore Michael B. Jordan.

Famoso nel mondo per film come “Creed” e “Black Panther”, Jordan è sceso in strada nella giornata di sabato 6 giugno, prendendo parte alla protesta organizzata dalle agenzie “Big 4” e “Century City”. Parole forti e di denuncia, che si scagliano contro la brutalità di alcuni agenti di polizia, evidenziata nel corso degli anni. George Floyd è stata la miccia che ha scatenato tutto questo, portando intere comunità a sollevarsi contro l’ingiustizia sociale: “Ti sei impegnato per una parità di genere 50/50 nel 2020. Dov’è la sfida nelle assunzioni nere? Contenuti neri guidati da dirigenti neri, consulenti neri. Sorvegli la nostra storia? Portiamo la nostra oscurità alla luce”.

L’attore si è concentrato inoltre sulla disparità che ancora oggi si è costretti a vivere a Hollywood. Si parla della difficoltà lavorativa fronteggiata da attori neri. Ha dunque esortato l’industria a comportarsi in maniera differente: “Ciò che stiamo facendo oggi farà sentire il nostro valore, le nostre voci. Dobbiamo mantenere questi problemi evidenti. Non possiamo lasciarci sfuggire questo momento”.