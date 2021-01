Michael B. Jordan, post Instagram: la nuova fidanzata è Lori Harvey?

L'attore ha pubblicato su Instagram due foto insieme a Lori Harvey. Si tratta di due scatti romantici, che fanno quindi pensare che tra i due ci sia del tenero. La star 33enne, però, non ha scritto nulla nella didascalia, lasciando quindi i follower con la curiosità. In realtà non si tratta di una grande sorpresa: i due sono stati avvistati in precedenza mentre atterravano a Salt Lake City, per festeggiare l'anno nuovo sciando sulle montagne dello Utah. Il gossip impazza già dallo scorso novembre, quando Michael e Lori erano stati beccati insieme ad Atlanta in occasione del Ringraziamento. Anche Lori ha deciso in queste ore di uscire allo scoperto con quello che sembra essere proprio il suo fidanzato: la modella ha pubblicato su Instagram un post che mostra due polaroid. In una di queste l'attore di “Black Panther” bacia la ragazza sulla guancia.

Michael B. Jordan, l'uomo più sexy del 2020

Nel 2020 Jordan è stato eletto da People “uomo più sexy del mondo”. In quell'occasione ha rivelato quali caratteristiche desidera trovare in una donna. “Senso dell'umorismo e vera comprensione, perché la vita di un attore non favorisce una relazione”. “È una sensazione fantastica" aveva rivelato poi durante il Jimmy Kimmel Live parlando del riconoscimento. "Sai, tutti mi prendevano sempre in giro, dicendo cose del tipo: 'Mike, questa è l'unica cosa che probabilmente non otterrai'. Ma sono felice di far parte di questo club". Jordan ha ringraziato tutta la sua famiglia per avergli dato la forza per farlo arrivare dove è adesso. "Mia madre e mio padre si sono sacrificati così tanto per provvedere a me, mia sorella e mio fratello. Sono solo grato. Onestamente è come se tutti avessero avuto un enorme impatto su di me, su chi sono e su come mi comporto ogni giorno. Senza di loro, non sarei lo stesso". L'attore ha pubblicato la copertina di People su Instagram: “Mia nonna impazzirà dicendo ‘Questo è il mio bambino!’ Grazie People per avermi nominato Sexiest man alive 2020!” ha scritto nella didascalia.