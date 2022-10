I Viaggiatori, il trailer del film Sky Original

Cinema

Il 13 Ottobre è ormai vicino e sono tanti i film in programma e le star attese sul red carpet per la Festa del Cinema di Roma e Alice nella Città 2022. Dal 13 al 23 Novembre la capitale celebrerà la settima arte in tutte le sue forme, dai documentari ai blockbuster ma anche i prodotti più indie e autoriali. Non mancheranno anche gli incontri con i professionisti e i personaggi del grande schermo, italiani e internazionali. In attesa di vivere da vicino questo evento vi offriamo una gallery con alcune scene dei film