I Viaggiatori, il film Sky Original presentato ad Alice nella città

Prodotta da Sky Studios e Groenlandia, diretta da Ludovico Di Martino, la pellicola sarà presentata il 22 ottobre. A novembre verrà trasmessa in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Una storia d’avventura che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi che, grazie a una strana macchina del tempo, viaggeranno fino al 1939, nella Roma fascista di Benito Mussolini