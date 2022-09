Basta conferenze stampa su Zoom, finalmente i festival ricominciano a vivere in presenza anche dalle fasi preliminari e “riparte il cinema in sala”. Oggi si è svolta a Roma, all’Auditorio Parco della Musica, la presentazione ufficiale del programma della 17° edizione della Festa del Cinema di Roma , diretta da Paola Malanga e organizzata in appena cinque mesi. “In cinque mesi abbiamo cercato di dare colore a questa festa/festival. Una festa che respira l’aria del tempo, del presente che porta ancora i segni di due anni di pandemia, della guerra in Ucraina, quindi in varie sezioni troverete questi fil rouge” ha detto Malanga prima di rendere noto il programma suddiviso nelle varie sezioni . I film saranno proiettati in 15 sale in tutta la capitale, tra cui il Nuovo Sacher, la Casa del Cinema, il Maxxi e il cinema Giulio Cesare, oltre ovviamente all’Auditorium che resta il cuore della kermesse con il red carpet pronto ad accogliere le star italiane e internazionali.

Il film di apertura, come annunciato qualche giorno fa, sarà Il Colibrì di Francesca Archibugi ma nella prima giornata di festa sarà consegnato anche il premio alla carriera a James Ivory e sarà fatto un omaggio a Luciano Pavarotti per poi partire nei giorni seguenti con un concorso dal carattere più autoriale salvo qualche eccezione più commerciale. 16 titoli che vi diciamo di seguito:

La sezione Grand Public con tante star

Ci sarà una proiezione segreta one shot che sarà svelata all’ultimo momento, ma si sa solo che è una commedia romantica di un autore molto noto. Poi, tra i titoli più mainstream di questa sezione troviamo l’attesissimo Amsterdam di David O. Russell con un cast stellare, tra cui Margot Robbie e Christian Bale, Astolfo di Gianni De Gregorio, la commedia romantica gay Bros di Nicholas Stoller con un cast completamente parte della comunità LGBTQ+, Butcher’s Crossing con Nicolas Cage nei panni di un cacciatore di bisonti, Era Ora di Alessandro Aronadio, The Lost King di Stephen Frears con Sally Hawkins e Steve Coogan, la black comedy culinaria The Menu con Ralph Fiennes, Nicholas Hoult e Anya Taylor Joy, Mrs. Harris Goes to Paris di Anthony Fabian, L’Ombra di Caravaggio di Michele Placido con Riccardo Scamarcio nei panni del famoso artista, Il Principe di Roma di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Rapiniamo il Duce di Renato De Maria, La Stranezza di Roberto Andò con Toni Servillo nei panni di Pirandello e Ficarra e Picone, War - La Guerra Desiderata di Gianni Zanasi, What’s love got to do with it? con Emma Thompson e Lily James e Rheingold di Fatih Akin.