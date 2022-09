Christian Bale e David. O Russell parlano del nuovo film Amsterdam

L'attore è protagonista insieme a Margot Robbie e John David Washington di una crime comedy ambientata nella Amsterdam degli anni ‘30 Condividi

David O. Russell e Christian Bale hanno già lavorato insieme per The Fighter e American Hustle, ma questa volta la gestione del nuovo film, Amsterdam, è stata più lunga del solito. Ci sono voluti ben sei anni per realizzarlo e numerosi incontri tra i due per discutere della trama e dei personaggi. Una fonte interna di Hollywood ha dichiarato che Bale ha subito varie trasformazioni fisiche durante il processo e questa non è una novità. Basti pensare al lavoro che ha fatto l'attore per interpretare il protagonista emaciato di L'Uomo senza Sonno o Vice e American Hustle per cui ha dovuto prendere qualche chilo in più. "Hanno scritto così tante versioni della sceneggiatura che Christian ha ancora gli armadi pieni delle varie copie", ha sottolineato l'insider.



Una proiezione segreta approfondimento Amsterdam, trailer del film con Margot Robbie e Christian Bale Finalmente Amsterdam è finito, come hanno annunciato Bale e David O. Russell che hanno organizzato una proiezione privata per mostrarlo ad alcuni amici come Guillermo Del Toro, Alexander Payne, John C. Reilly, Gus Van Sant, la produttrice di James Bond, Barbara Broccoli, e Jeremy Strong. L’incontro privato ha avuto luogo all’interno della Ross House di Silver Lake, a Los Angeles, mentre l’anteprima mondiale ufficiale sarà all’Alice Tully Hall del Lincoln Center di New York nei prossimi giorni prima dell’uscita nelle sale il 7 Ottobre 2022 negli Stati Uniti e il 3 novembre in Italia. C’è grande curiosità per questa avventura che ha impiegato più tempo del previsto per venire alla luce.

Di cosa parla Amsterdam? GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Fondendo fatti storici e finzione, Amsterdam è una commedia mistery originale che segue tre grandi amici che si trovano coinvolti in uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana. Un medico, un’infermiera e un avvocato che si conoscono da molti anni diventano i principali sospettati di un omicidio nella Amsterdam degli anni Trenta e devono riabilitare la rispettiva reputazione. Come si evince dal trailer, la vittima è legata a una “organizzazione che vuole conquistare il mondo” molto probabilmente affine al nazismo, visto il periodo in cui si svolge la vicenda. Per molti sarà una vera e propria esperienza cinematografica, coinvolgente e divertente. Un cast stellare Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington sono i protagonisti principali, ma l’Intero cast è assolutamente stellare. Troviamo Robert De Niro, Zoe Saldana, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Michael Shannon, Taylor Swift, Mike Myers, Rami Malek e Matthias Schoenaerts. Bale lo abbiamo visto di recente in Thor: Love and Thunder con un make up e un outfit da villain suggestivo e inquietante, mentre Margot Robbie la vedremo anche a gennaio nel nuovo film di Damien Chazelle, Babylon.