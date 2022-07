Amsterdam, trailer del film con Margot Robbie e Christian Bale

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella nuova pellicola diretta dal regista di capolavori come The Fighter, Il lato positivo e American Hustle. Vanta un cast a dir poco stellare composto da Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Robert De Niro e Taylor Swift, tra gli altri

È uscito il trailer del film “Amsterdam”, la nuova pellicola diretta da David O. Russell, regista di capolavori come The Fighter, Il lato positivo e American Hustle.



Vanta un cast a dir poco stellare composto da Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Robert De Niro e Taylor Swift, tra gli altri. Il film arriverà nei cinema italiani il 3 novembre (e in quelli americani l’indomani, il 4 novembre). Promette grandi cose, sia per gli interpreti sia per l’occhio registico che li dirige.

Partiamo dai primi, gli interpreti. “Amsterdam” riunisce sullo stesso set Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro. Insomma, un intero red carpet, per non dire l’intera Walk of Fame.



David O. Russell è il cinque volte candidato all'Oscar, celebre anche per un proverbiale caratteraccio: pare che nei primi anni di carriera sia riuscito a litigare quasi con tutti quelli con cui si è trovato a lavorare.

A sette anni di distanza dalla sua ultima prova registica, ossia “Joy”, il cineasta newyorkese torna a scrivere e a dirigere una pellicola che si preannuncia già un enorme successo.



