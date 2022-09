The Last Movie Stars, a dicembre su Sky e NOW. Il trailer

Una delle coppie più carismatiche e longeve del mondo dello spettacolo: Joanne Woodward e Paul Newman. Di quelle che segnano un'epoca gloriosa del cinema e rimangono nella memoria delle persone. Perché la loro è stata soprattutto una grande storia d’amore durata ben 50 anni, dal 1958, anno in cui si sono sposati e fino alla morte del divo dagli occhi blu, avvenuta nel 2008. Sono loro ad essere idealmente i protagonisti principali della prossima Festa del Cinema di Roma che aprirà ufficialmente il prossimo 13 ottobre. Una diciassettesima edizione che li ha voluti celebrare anche con l'immagine ufficiale della rassegna cinematografica, uno scatto che la coppia si fece nel proprio appartamento newyorkese presso il Greenwich Village, all’inizio degli anni ‘60. Ma Paul Newman e Joanne Woodward saranno anche omaggiati con una delle opere più attese di questa Festa del Cinema di Roma. Si tratta di The Last Movie Stars, docu-serie targata HBO e firmata dall'attore Ethan Hawke e prodotta da Martin Scorsese incentrata proprio su questa leggendaria coppia che hanno fatto grande Hollywood. Un’epica storia in sei episodi che vuole celebrare il talento e la storia d’amore di questi due personaggi iconici del cinema e che in esclusiva si potrà vedere a dicembre su Sky e in streaming su NOW.

Hawke, che aveva già diretto il documentario Seymour: An Introduction sul pianista Seymour Bernstein, si è così espresso rispetto a The Last Movie Stars:“Esplorare Woodward e Newman attraverso i loro 50 anni di storia d'amore si è rivelato più gratificante di quanto avrei potuto immaginare. Il loro lavoro, la loro filantropia e le loro vite servono come una sorta di stella polare, svelando come può essere una vita sostanziale e significativa”. Al centro di The Last Movie Stars ci sarà un progetto abbandonato da tempo che Newman commissionò al suo amico e sceneggiatore Stewart Stern: una serie di interviste per un libro di memorie rivolte allo stesso attore, a Woodward e a diversi artisti, tra cui Eliza Kazan e Sidney Lumet.