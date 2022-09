My Policeman, è uscito il trailer del film con Harry Styles

L’ascesa di Harry Styles davanti alla cinepresa sembra essere solo all’inizio. Lo abbiamo da poco visto sfilare alla Mostra del Cinema di Venezia ( LO SPECIALE ), protagonista di Don’t Worry Darling, diretto dalla compagna Olivia Wilde, lo troviamo ora nel trailer appena pubblicato di My policeman, in uscita a novembre sulla piattaforma Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Al pari di Don’t Worry Darling, anche My policeman vede Harry Styles nei panni del protagonista . La pellicola indipendente è tratta dal romanzo omonimo di Bethan Roberts e pone al centro della storia la nascita e l’evoluzione di un amore proibito in un contesto socialmente rigido come quello della Gran Bretagna degli anni ‘50. Pubblicato sui social dagli Amazon Studios, il trailer mostra i protagonisti della pellicola interpretati da Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson agli inizi della loro conoscenza, che li porterà a intrecciare le loro vite in relazioni appassionate, ma contrarie alle convenzioni sociali dell’epoca. Una storia di amore, attrazione e dolore alla ricerca della propria felicità, al di là degli obblighi morali imposti dalla società.

My policeman, trama e cast

Diretto dal regista Michael Grandage, My Policeman racconta la storia di tre giovani ragazzi: il poliziotto Tom è interpretato da Harry Styles, l’insegnante Marion da Emma Corrin e il curatore del museo Patrick da David Dawson. Dopo un incontro casuale in spiaggia, Tom si innamora di Emma, una giovane insegnante di Brighton. Presto però avvia un'appassionata relazione omosessuale con Patrick, il curatore di un museo. Nella Gran Bretagna degli anni ‘50 però, l’omosessualità è illegale e le difficoltà, accompagnate dal dolore, non tardano ad arrivare. In un salto temporale, la pellicola mostra poi i tre amici negli anni ‘90: Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) sono ancora pieni di desiderio e di rimpianti, ma scoprono di avere un’ultima possibilità di riparare i danni del passato. La pellicola sarà presentata in anteprima al Toronto Film Festival e uscirà su Prime Video a partire dal 4 novembre 2022 (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Da cantante ad attore, la carriera di Harry Styles

Quella per il cinema, insomma, non sembra una passione fugace per Harry Styles, che sta attraversando un momento d’oro per la sua carriera nella musica così come sul grande schermo. Dal 22 settembre sarà al cinema con Don’t worry darling, il thriller distopico diretto da Olivia Wilde, che lo vede protagonista insieme a Florence Pugh. Alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il film è stato presentato tra quelli Fuori concorso, Styles ha ringraziato tutti i suoi fan per la fiducia e il supporto alla sua carriera e alle sue scelte lavorative: “Sono grato alle persone che mi hanno sempre appoggiato nella mia vita, che mi hanno consentito di poter fare la musica che mi piace e ora mi seguono al cinema. Credo di poter restituire anche da qui la mia gratitudine. (...) Quello che mi piace della recitazione è la sensazione di non avere idea di cosa sto facendo. La musica è una cosa molto personale. Nella recitazione la maggior parte delle volte fingi di interpretare qualcun altro”, ha dichiarato a Venezia. Non c’è che da attendere la prossima pellicola, dunque.