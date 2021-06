Meet Cute, Kaley Cuoco e Pete Davidson in una commedia romantica

Pop Crave, il 22 giugno, ha twittato le immagini di Pete Davidson e Kaley Cuoco , confermando le trattative in corso delle due star per la loro partecipazione a “Meet Cute”, ricevendo un ottimo consenso dai fan delle due celebrità, molto amate dal pubblico americano.

Sono stati svelati i nomi dei due attori che dovrebbero interpretare i ruoli dei due protagonisti della nuova commedia romantica “Meet Cute”, diretta da Alex Lehmann. Il film, descritto come una selvaggia destrutturazione di una “rom-com” (romantic comedy), si interrogherà su che cosa potrebbe accadere se si potesse viaggiare indietro nel tempo, affrontare i propri traumi e trasformarsi in un amante perfetto.

Kaley Cuoco, la carriera dell’attrice

La sua partecipazione a “Meet Cute” non è stata confermata ma Kaley Cuoco, bionda 35enne californiana, è salita agli onori della cronaca per l’interpretazione di Bridget Hennessy in “8 semplici regole” e di Billie Jenkins nella serie tv di successo “Streghe”.

La svolta definitiva per la sua carriera arriva con la sitcom “The Big Bang Theory”, dov’è la simpaticissima e sensuale Penny, vicina di casa di Leonard e Sheldon.

Nel 2013 Forbes l’ha inserita al secondo posto della sua classifica come attrice televisiva più pagata, grazie a ben 11 milioni di dollari di guadagno per stagione. Dal 2014 ha percepito 1 milione di dollari a puntata per The Big Bang Theory diventando, insieme ai suoi colleghi di sitcom, tra le attrici più pagate della storia televisiva americana.

Grazie al successo ottenuto, nel 2014 le viene riconosciuta una stella nella mitica Hollywood Walk of Fame.

Pete Davidson, dal “Saturday Night Live” alle sitcom

Attore e comico statunitense classe 1993, Pete Davidson è diventato celebre grazie al Saturday Night Live, come membro del cast dal 2014. Il suo talento si basa tendenzialmente sul racconto di cose da lui vissute, definite dallo stesso interprete come “brutali verità e volgari confessioni”. Gli argomenti maggiormente affrontati riguardano la sfera sessuale, le relazioni e le droghe leggere.

Nel 2016, Pete Davidson è entrato nella lista di Forbes Under 30 e, nello stesso anno, ha ideato il suo primo speciale di Comedy Central, dal titolo “Pete Davidson: SMD”.

La prima parte da protagonista in un film è arrivata nel 2020, grazie al lungometraggio “The King of Staten Island”, in cui interpreta il ruolo di Scott Carlin.