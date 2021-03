Doris Day: Kaley Cuoco sarà la protagonista della serie TV

Per quanto il ruolo di Penny in “The Big Bang Theory” resti il più importante interpretato finora, la carriera di Kaley Cuoco prosegue, vedendola impegnata tanto come attrice quanto come produttrice. Ricoprirà infatti queste doppie vesti sul set della serie dedicata alla vita di Doris Day. Un prodotto ispirato alla biografia scritta da A.E. Hotchner, dal titolo “Doris Day: Her Own Story”.

Cuoco sarà la protagonista della serie, che avrà il compito di raccontare le tappe più importanti della vita di una delle icone più importanti al mondo nello spettacolo. Il tutto tramite interviste con la stessa Doris Day e conversazioni con i membri della sua famiglia, co-protagonisti e amici. Un lavoro che vede impegnate svariate parti in termini di produzione: Yes, Norman Productions di Kaley Cuoco, Berlanti Productions e Warner Bros Television. Nessun network o piattaforma di streaming ha però ancora acquistato i diritti per la distribuzione.

La vita di Doris Day merita, di certo, d’essere raccontata. Ben 20 album incisi, con un Grammy alla carriera nel 2009, una nomination agli Oscar nel 1960 e il The Doris Day Show in onda su “CBS” dal 1968 al 1973.