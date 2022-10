Black Panther: Wakanda Forever, il trailer finale del film

Trailer emozionale per Black Panther: Wakanda Forever, in cui si presenta anche la nuova incarnazione di Black Panther

Black Panther: Wakanda Forever, il trailer

L’ultimo trailer rilasciato per Black Panther: Wakanda Forever va a completare il ciclo di anticipazioni dell’attesissimo film Marvel. È un trailer emozionale in cui nelle prime battute si vede il Wakanda preda dello sconforto per la perdita del re T'Challa, il cui interprete è stato Chadwick Boseman, morto nell’agosto del 2020 a seguito di un tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel 2016 già al terzo stadio e che poi è progredito. Con la morte del T'Challa, il Wakanda viene travolto dalle nuove minacce ed è in particolare Namor, red di Atlantide interpretato da Tenoch Huerta, a impensierirlo. Il trailer serve anche a presentare la nuova incarnazione di Black Panther.