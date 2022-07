Black Panther: Wakanda Forever, il teaser trailer e il poster

Black Panther: Wakanda Forever, il trailer e quando arriverà in sala

Grande protagonista dell’ultimo Comic Con di San Diego, Marvel ha svelato i piani per la sua Fase 4. Ancora tre progetti prima di arrivare alla conclusione di questo emozionante capitolo che ora sta riportando tutti i fan del mondo in sala con la proiezione di Thor: Love And Thunder. Stiamo parlando delle serie televisive I Am Groot e She Hulk che faranno il loro debutto su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ad agosto e dell’atteso secondo capitolo di Black Panther, intitolato Black Panther: Wakanda Forever. La pellicola è attesa in sala il prossimo 9 novembre (in Italia), ma il primo trailer ufficiale, condiviso con i fan proprio in occasione di SDCC, poi repostato su YouTube, ha già fatto emozionare tutti. Il video si apre sulle note di No Woman No Cry di Bob Marley in una sua bellissima reinterpretazione accostata ad Alright di Kendrick Lamar. Con il celebre Wakanda, patria di T’Challa (soprannome di Black Panther), messo ancora sotto torchio dall’arrivo di cattivi nemici, Black Panther: Wakanda Forever riporta in scena alcuni dei suoi personaggi più noti, dalla sorella di T-Challa, Shuri, alla madre che ora ha in mano le sorti del suo regno, sino a Okoye e le sue abili guerriere Dora Milaje. Il trailer di Black Panther: Wakanda Forever su YouTube svela però il debutto di altri due protagonisti dei fumetti Marvel. Stiamo parlando di Namor e di Riri Williams alias Ironheart che sarà interpretata da Dominique Thorne. La clip svela inoltre la presenza di Black Panther anche per questo film, nonostante non si conosca ancora il nome dell’attore che prenderà il testimone da Chadwick Boseman, che purtroppo ha lasciato orfano il suo amato supereroe, dopo la scomparsa nell’agosto del 2020 a causa di un cancro.