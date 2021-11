Black Panther 2, riprese fermate per l'infortunio di Letitia Wright

L'attrice che interpreta Shuri si è fatta male in agosto, girando una scena d'azione a Boston. Da quel momento si è spostata a Londra per recuperare. La produzione è proseguita con le scene in cui non è presente il personaggio ma ora è costretta allo stop dal Ringraziamento fino alla fine dell'anno Condividi

Un incidente sul set ha fermato le riprese di Black Panther: Wakanda Forever, secondo capitolo della saga Marvel ambientata in un fantasioso e ipertecnologico Stato dell’Africa subsahariana. Si tratta dell’infortunio occorso a Letitia Wright ad agosto, secondo quanto riportato da Hollywood Reporter. L’attrice che interpreta Shuri stava girando una scena d’azione a Boston quando è avvenuto l’incidente.

Negli ultimi due mesi, il regista Ryan Coogler ha girato tutte le scene in cui non è presente Shuri, mentre Letitia Wright si è trasferita a Londra per recuperare dall'infortunio. Ora però le scene senza Shuri sono finite e l'attrice non si è ancora completamente ripresa, quindi la produzione si ferma dal Ringraziamento fino al 2022.

"Letitia è a Londra da settembre – ha detto una portavoce dell'attrice – dove si sta riprendendo da un infortunio avvenuto sul set di Black Panther 2, e non vede l'ora di tornare al lavoro all'inizio del 2022. Letitia vi chiede gentilmente di ricordarla nelle vostre preghiere". L'uscita del film, inizialmente prevista per l'8 luglio 2022, era già stata rinviata all'11 novembre e al momento non risulta che il contrattempo possa comportare un nuovo slittamento.

Black Panther: Wakanda Forver è diretto dal regista afroamericano Ryan Coogler (oltre al primo capitolo della saga, nel suo curriculum figura anche Creed – Nato per combattere). Nel cast, oltre a Letitia Wright, sono confermati Danaui Guirira nei panni di Okoye, Daniel Kaluuya in quelli di W'Kabi, Lupita Nyong'o per la parte di Nakia, Martin Freeman e Angela Basset, rispettivamente Everett Ross e Ramonda.