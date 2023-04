Peter Pan & Wendy, Jude Law ha regalato gelati ai bambini sul set

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Alla guida di un camioncino di gelati Jude Law ha abbattuto le barriere tra finzione e realtà e ha persuaso i giovani attori di Peter Pan & Wendy di non essere davvero crudele come il personaggio di Capitan Uncino. L’attore britannico, che nella rivisitazione live action del classico d’animazione Disney del 1953 Peter Pan, basato sul romanzo di J.M. Barrie, interpreta il malvagio pirata rivale del protagonista, ha rivelato in una puntata del The Tonight Show di essersi costantemente immedesimato nel personaggio sotto consiglio del regista David Lowery. L’artista ha stimolato così la spontaneità dei bambini sul set, che hanno infatti mostrato nei suoi confronti un atteggiamento di genuina paura. “David Lowery ha avuto l’idea di cercare davvero di incoraggiarli a non vedermi quando non interpretavo Capitan Uncino” ha raccontato Law. “Quindi sono semplicemente rimasto Capitan Uncino per tutto il tempo, che è stata un’oppportunità per essere davvero spaventoso e cattivo. Sembra orribile. Non volevo parlare con un bambino di 6 anni e poi improvvisamente, “bene. Tu mi odi. Sono Capitan Uncino. Sono Capitan Uncino". Perciò, al posto di questo, sono semplicemente rimasto incastrato nel personaggio di Capitan Uncino. E, sì, molte delle reazioni che vedete nel film sono le loro reazioni nei miei confronti per la prima volta”. Una volta terminate le riprese, per svelare ai giovani colleghi la vera personalità a lungo dissimulata l’attore ha sperimentato un dolce espediente a forma di cono: “Hanno incontrato Jude alla fine. E ho fatto ciò che ogni adulto dovrebbe fare per corrompere i bambini. Ho noleggiato un camioncino dei gelati e l’ho portato a destinazione e ho distribuito gelati. Niente come il gelato al cioccolato può convincere un bambino che sei una brava persona”.