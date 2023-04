Peter Pan & Wendy: "La storia classica sotto una nuova luce"

I protagonisti del nuovo adattamento di Peter Pan dal 28 aprile su Disney+ (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) hanno condiviso la loro esperienza sul set insieme al regista David Lowery. Ecco cosa ci hanno raccontato Condividi

Ci è sembrato di fare un passo indietro ai tempi della pandemia quando la Disney ha organizzato una conferenza stampa internazionale in diretta su Zoom per parlare di Peter Pan & Wendy , il nuovo film di David Lowery dal 28 aprile in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). In collegamento il regista insieme a Jude Law, Yard Shahidi e i giovanissimi protagonisti Alexander Molony che interpreta Peter Pan e Ever Anderson, figlia di Milla Jovovich che nel film è Wendy. "Tutti conoscono e amano la storia di Peter Pan, quindi dovevamo rendere omaggio a quella tradizione", ha detto Lowery aggiungendo: "Dovevamo regalare al pubblico però qualcosa di nuovo, presentare la storia sotto una nuova luce. Quella è stata la vera sfida". Peter Pan & Wendy infatti è una rivisitazione live action del classico di animazione del 1953 basato sul romanzo di J. M Barrie.

Peter Pan & Wendy: la trama ufficiale del film Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola Che Non C’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre. “Il pubblico si identifica con Wendy perché è lei che va sull’Isola Che Non C’è, è lei che intraprende il viaggio meraviglioso. La prospettiva è la sua: è attraverso di lei che il pubblico si sente coinvolto in quest’avventura. Per questo ci sembrava giusto raccontare la storia partendo da lei, in modo da onorare il personaggio letterario”, ha sottolineato il regista. approfondimento Peter Pan & Wendy, il trailer del film Disney

Il Capitan Uncino di Jude Law Come Johnny Depp nei panni del Capitan Jack Sparrow qui abbiamo modo di apprezzare Jude Law nei panni del famoso Capitan Uncino , il pirata nemico di Peter Pan con un look ricercato e un trucco molto accurato. “La sceneggiatura mi ha dato l’opportunità di capire davvero il personaggio… cosa lo ha reso cattivo, chi è l’uomo che si nasconde dietro il capitano detestabile. Per me era fondamentale capire chi fosse. Non credo abbia senso interpretare un cattivo senza interrogarsi su di lui, sul suo passato… Su cosa lo ha spinto a diventare quello che è”, ha detto l’attore inglese riflettendo poi sul fatto che “è facile interpretare un villain e pensare che sia lui quello buono mentre tutti gli altri sono i cattivi. In questo film abbiamo avuto la possibilità di raccontare da dove nasce tutta la sua rabbia e perchè nutre tutto questo odio nei confronti di Peter Pan”.

Yara Shahidi parla della sua Trilly Nel film Hook ricordiamo Julia Roberts nei panni della fatina Trilly, ruolo che qui invece è affidato all’attrice e modella Yard Shahidi, nota per la serie tv Black-ish. In video conferenza ha dichiarato che “c’è bisogno di tanta, tanta immaginazione quando devi interpretare una fatina di 5 pollici”. Si è divertita ma è stata anche una sfida affrontare un ruolo che ha avuto necessariamente bisogno di molta CGI per prendere vita. “Tutti erano a girare sul set allestito a Vancouver, un set bellissimo tra l’altro -, mentre io ero da sola, in un garage a Burbank, a girare le mie scene. Però ho avuto modo di vedere molte cose in anticipo, perchè dopo mi facevano vedere il risultato finale per farmi capire dove sarei stata inserita all’interno della scena. È stato un modo di lavorare totalmente nuovo per me. Divertente, senza ombra di dubbio. Ma totalmente nuovo”, ha raccontato.