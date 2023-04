Festival di Cannes 2023, Elemental della Pixar è il film di chiusura

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

In occasione della serata di chiusura del 27 maggio la 76ª edizione del Festival di Cannes (LO SPECIALE) presenterà fuori concorso in anteprima mondiale Elemental, film d’animazione Pixar diretto da Peter Sohn. La pellicola, che uscirà nelle sale statunitensi il 16 giugno e in quelle francesi il 21 giugno, segnerà il ritorno sulla Croisette di Pixar Animation Studios con il suo quarto lungometraggio a presenziare al Festival dopo Up, Inside Out e Soul. "È una gioia e un onore riavere la Pixar sulla Croisette. Diretto dallo straordinario narratore Peter Sohn, Elemental è così divertente, pieno di cuore e, francamente, sbalorditivo da vedere. È stato creato per essere vissuto dal pubblico sul grande schermo e mi piace che faccia la sua prima mondiale a Cannes", ha dichiarato Pete Docter, direttore creativo della Pixar. “Per molti anni, il Festival di Cannes ha accolto film d’animazione provenienti da tutto il mondo. Pixar Animation Studios, con Up, diretto da Pete Docter, ha fatto la storia di Cannes aprendo la 62ª edizione del Festival nel 2009. È stato un evento meraviglioso! Questa è un’altra grande opportunità, per presentare lo straordinario Elemental, per l’”ultima proiezione” di questa 76ª edizione del Festival di Cannes, e per pensare alle nostre vite in un modo così potente”, ha aggiunto Thierry Frémaux, delegato generale del Festival.