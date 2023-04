Peter Pan & Wendy: uno spot con scene inedite. VIDEO

Il live action del classico di animazione Disney ha un nuovo spot che mette in risalto il nuovo punto di vista della storia Condividi

Nuova e attesissima uscita in questo weekend per gli amanti dei cartoni animati e dei loro live action. Su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), infatti, verrà rilasciato il remake del classico di animazione Peter Pan, che come indica il titolo, però, seguirà con attenzione anche il filone incentrato su Wendy, che nella storia principale risulta essere un personaggio pressoché secondario della trama. Già dal titolo, quindi, è facile immaginare che non sarà un live action completamente fedele alla storia originale ma ci saranno delle novità e delle revisioni, necessarie per arricchire il racconto di nuovi punti di vista. In questo caso non verrà data maggiore rilevanza solo a Wendy ma anche a Capitan Uncino. Ed è proprio per lanciare questo nuovo live action che è stato rilasciato un nuovo spot con immagini inedite.

La nuova clip di Peter Pan & Wendy Con la nuova clip, la produzione ha voluto mettere l’accento proprio sul fatto che nel live action del classico Disney anche Capitan Uncino e Wendy avranno un ruolo centrale nel racconto. In particolare, si mette l’accento sul fatto che in questa nuova versione vengono a riempirsi i buchi di trama ma, soprattutto, di caratterizzazione che sono stati lasciati nel cartone animato del 1953, dando le risposte a tutte quelle domande che sono rimaste in sospeso proprio sui personaggi secondari che, in questa versione, vengono spostati in primo piano. Certi comportamenti dell’uno e dell’altra avranno una risposta logica e concreta ma, soprattutto, si avrà una visione completa della faida tra Peter Pan e Capitan Uncino, delle ragioni che li hanno trasformati in acerrimi nemici. Chi ha amato il cartone animato, vedendo la clip capirà che la visione del live action potrebbe completare il quadro aperto e mai concretizzato. Tra i personaggi che compaiono nello spot ci sono Jude Law (Capitan Uncino), Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy) e Yara Shahidi (Trilli), che sono i principali protagonisti della pellicola. approfondimento Peter Pan & Wendy, il trailer del film Disney

La trama di Peter Pan & Wendy Nel live action viene messo il focus sulla vita di Wendy Darling, una giovane ragazza che vive con la paura di abbandonare la casa di famiglia per vivere la sua vita, finché un giorno incontra Peter Pan, un suo coetaneo che a differenza sua si rifiuta di crescere. Wendy e i suoi fratelli decidono di seguire Peter Pan nell'Isola che non c'è e qui inizia la vera avventura che cambierà per sempre la vita e il destino di Wendy, dei fratelli, ma anche di tutti gli abitanti dell'Isola che non c'è.