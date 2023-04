Lilo & Stitch, sostituito l'attore che doveva interpretare David

Kaipot Dudoit prenderà il posto di Kahiau Machado, non ancora annunciato ufficialmente dalla Disney. Secondo The Hollywood Reporter, la causa sarebbe da cercarsi in alcuni post razzisti pubblicati sui social Condividi

Volti nuovi, graditi ritorni ma anche il primo scomodo recasting. La fase di preproduzione del live action Disney di Lilo & Stitch prosegue non senza qualche difficoltà. In un articolo in cui anticipa il sempre più possibile ritorno di Chris Sanders a dare la voce a Stitch esattamente come fece 21 anni fa per lo storico cartoon da lui stesso scritto e diretto con Dean DeBlois, The Hollywood Reporter racconta di come la produzione abbia dovuto sostituire un attore.

I post razzisti di Machado Si tratta di Kahiau Machado, scelto appena una settimana fa per interpretare David Kawena, e ora già rimpiazzato da Kaipot Dudoit in seguito alla scoperta di alcuni post sui social in cui Machado avrebbe utilizzato insulti razzisti. Machado, comunque, non era mai stato ufficialmente confermato dalla Disney, quindi ufficialmente non si tratterebbe di un recasting. leggi anche Lilo & Stitch, Maia Kealoha protagonista del live action Disney

LILO & STITCH, IL CAST DEL LIVE ACTION Il live action di Lilo & Stitch avrà come protagonista l’esordiente Maia Kealoha, nei panni di Lilo, mentre Sydney Elizebeth Agudong sarà Nani. Zach Galifianakis, star del cast, è stato annunciato a febbraio per il rulo di Jumba, Billy Magnussen sarà Pleakley e Courtney B. Vance reciterà nei panni di Cobra Bubbles. Confermato anche il ritorno anche di Tia Carrere (la voce di Nani nel film d’animazione) per doppiare il nuovo personaggio di Mrs. Kekoa, mentre Amy Hill sarà Tūtū, anche questo un personaggio nuovo rispetto all’originale animato del 2002. leggi anche Lilo & Stitch, nel live action ci sarà Zach Galifianakis

LILO & STITCH, REGIA E SCENEGGIATURA Il film sarà diretto da Dean Fleischer Camp, balzato agli onori della cronaca grazie a Marcel the Shell, il film d’animazione indipendente candidato agli Oscar. La sceneggiatura, adattata dall’originale firmata da Mike Van Waes, è affidata a Chris Kekaniokalani. vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema cinema