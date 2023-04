La Sirenetta, Mahmood sarà la voce italiana del granchio Sebastian

Artista da record

“Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood, due volte vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2022, e vincitore di Sanremo Giovani nel 2018, sarà la voce di Sebastian nella versione italiana del nuovo film Disney La Sirenetta”, si legge nel comunicato. Una nuova sfida dunque per un artista da oltre 2,5 miliardi di streaming totali, 29 dischi di platino in Italia e 6 all’estero e che il 13 maggio sarà ospite della serata finale dell’Eurovision Song Contest 2023, la prima volta per un artista italiano fuori concorso.