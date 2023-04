La Sirenetta, Halle Bailey e l'importanza del film originale per lei

In un video ufficiale da poco apparso in rete, l’attrice sottolinea come la storia di Ariel sia stata importante per la sua formazione e la sua carriera. Nella featurette, la protagonista Halle Bailey racconta di come il suo mondo e la sua vita sono cambiate dopo aver guardato il film d’animazione "La Sirenetta", quando era una bambina

In un video ufficiale da poco apparso in rete, l’attrice Halle Bailey (protagonista dell'attesissimo film live-action La Sirenetta) sottolinea come la storia di Ariel sia stata importante per la sua formazione e la sua carriera, oltre che per la sua vita. Nella featurette la protagonista racconta di come il suo mondo e la sua vita sono radicalmente cambiate dopo aver guardato il film d’animazione La Sirenetta, uscito nel lontano 1989 (quando lei non era ancora nata, dato che è nata nel 2000).

Il regista Rob Marshall parla di una storia potente, aggiungendo come una Halle Bailey “in stato di grazia” abbia alzato il livello qualitativo di tutto quanto.

Le stesse parole di elogio sono state espresse nei confronti della Ursula di Melissa McCarthy, definita come “divertente ma allo stesso tempo terrorizzante”.



Nella featurette sono anche i contributi dei compositori della colonna sonora. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Awards Alan Menken (La Bella e la Bestia, Aladdin), con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda.

In fondo a questo articolo potete guardare la featurette di Disney in cui i protagonisti de La Sirenetta parlano del film live-action in uscita. Con “protagonisti” ci riferiamo anche al team di produzione, non soltanto ai protagonisti in senso stretto, ossia gli attori.