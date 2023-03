Film Disney, Questlove dirigerà il live-action de Gli Aristogatti

In arrivo un live action del famoso film d’animazione e lo dirigerà il regista premio Oscar Condividi

Ahmir "Questlove" Thompson, il regista premio Oscar di Summer of Soul, sta dirigendo un remake de Gli Aristogatti per la Disney. Simile al film di Sonic o Space Jam: A New Legacy, l'adattamento del cult d'animazione Gli Aristogatti sarà una miscela di live action e CGI. Thompson, il batterista dei Roots, sarà anche produttore esecutivo e supervisore della musica per il film. Come precedentemente annunciato, il regista di Peter Rabbit Will Gluck e lo sceneggiatore di Onward della Pixar Keith Bunin stanno adattando la sceneggiatura.

Gli Aristogatti live action: la storia approfondimento La Sirenetta, il nuovo trailer ufficiale Tarik Trotter, Shawn Gee e Zarah Zohlman saranno i produttori esecutivi di questo live action Disney. Gluck, tramite la sua società di produzione Olive Bridge, sta producendo insieme a Two One Five Entertainment di Thompson. Pubblicato originariamente nel 1970, Gli Aristogatti è incentrato su una famiglia di felini viziati, la mamma Duchessa e i suoi tre gattini Berlioz, Marie e Toulouse, che vivono a Parigi e si aspettano di ereditare presto un'enorme fortuna. Ma quando il geloso maggiordomo del loro proprietario viene a sapere della loro eredità, rapisce i gatti, che sono costretti a collaborare con un tranquillo gatto randagio per reclamare le loro proprietà. Il film, che ha reso popolari la canzone Tutti quanti voglion fare il jazz e il tema musicale, ha avuto un successo commerciale con 191 milioni di dollari al botteghino.

I live action Disney GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film La Disney ha dato a numerosi film live-action, tra cui Il re leone, La bella e la bestia, Aladdin, Mulan e Dumbo. Sono in lavorazione anche La sirenetta, con la cantante Halle Bailey che interpreta Ariel e Melissa McCarthy che interpreta la malvagia Ursula, e Lilo e Stitch. Membro fondatore dei Roots, Questlove ha ricevuto consensi quando è passato al cinema dirigendo Summer of Soul sulla storia non raccontata dell'Harlem Cultural Festival del 1969. È stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2021 e ha portato a casa il gran premio della giuria prima di ottenere l'Oscar per il miglior documentario.