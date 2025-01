Irama torna in concerto all'Arena di Verona

A febbraio la voce di Mediterranea salirà sul palco del Teatro Ariston presentando Lentamente in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo

Irama tornerà in concerto all’Arena di Verona. L’artista ( FOTO ) ha annunciato lo show in un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Irama, il concerto all’Arena di Verona

In attesa della partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio, Irama ha rivelato che tornerà sul palco dell’Arena di Verona. La voce di Galassie ha annunciato lo show in programma il 2 ottobre con un post pubblicato sull’account social: “Lo rifacciamo”.