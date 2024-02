1/14 ©IPA/Fotogramma

Irama è uno dei trenta artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 al quale prenderà parte col brano Tu no. Il cantautore italiano, nato a Carrara nel 1995, non è nuovo alla gara canora ligure alla quale ha partecipato varie volte, l'ultima nel 2022 col brano Ovunque sarai che si aggiudicò il quarto posto nell'edizione. Eccolo a uno dei photocall ufficiali di quest'anno





