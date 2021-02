Il documentario sopracitato racconta della difficile situazione in cui si ritrova l’artista, con il padre nominato tutore del suo patrimonio dopo il suo crollo nervoso pubblico del 2007 (quando si era rasata a zero e aveva preso a ombrellate alcuni paparazzi) e con un’ormai lunghissima ed estenuante battaglia contro di lui che la sta mettendo a dura prova sul piano mentale. Framing Britney Spears ha riacceso un dibattito sulla questione Britney, toccando anche temi universali quali la libertà di scelta e i diritti della persona. E nel documentario si racconta anche della nascita di #FreeBritney , l'hashtag social a cui è legato un vero e proprio movimento che si batte per la liberazione della star dal controllo paterno.

Dopo il successo di Framing Britney Spears , arriva l’annuncio di un nuovo film che racconterà la vita della principessa del pop. Lo riporta Bloomberg , specificando che si tratterà di un documentario di Netflix in cantiere già da tempo. Quindi non sarebbe una conseguenza del successo planetario che sta riscuotendo il docu appena uscito, quello realizzato dal New York Times e co-prodotto dalla Left/Right, bensì un progetto già in fieri da prima che si scoprisse il grande impatto che Framing Britney Spears sta avendo sul pubblico.

La regista Erin Lee Carr



Classe 1988, Erin Lee Carr ha già lavorato come autrice e regista a numerosi documentari.



Da Thought Crimes: The Case of the Cannibal Cop, Mommy Dead and Dearest, documentario che analizza il caso dell’omicidio di Dee Dee Blanchard risalente al 2015, ai documentari per HBO I Love You, Now Die: The Commonwealth vs. Michelle Carter (sulla morte del diciottenne Conrad Roy) e At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal (sullo scandalo degli abusi sessuali di atlete femminili statunitensi), Erin Lee Carr dimostra un occhio clinico e un’esperienza notevole nonostante la sua giovane.

Ha lavorato alla serie TV Girls di Lena Dunham, ha collaborato con VICE e nel 2013 è diventata direttrice freelance della sezione HBO Documentary Films. Nel 2018 ha diretto un episodio della serie documentaristica di Netflix Dirty Money e da allora è incominciata la collaborazione con la piattaforma streaming.

Nel 2019 ha scritto un memoir dal titolo All That You Leave Behind: A Memoir.