Sanremo, Antonella Clerici e Gerry Scotti conduttori con Carlo Conti

Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno i conduttori che affiancheranno Carlo Conti nella prima serata, martedi 11 febbraio, del Festival della Canzone Italiana di Sanremo ( LO SPECIALE ). Lo ha annunciato in diretta lo stesso direttore artistico durante la trasmissione condotta da Antonella Clerici "E' sempre Mezzogiorno" della Clerici, con un "divertito" Scotti in collegamento. Svelati, dunque, i "due grandi amici" che Conti stava cercando di coinvolgere per completare il cast dei co-conduttori (annunciati la scorsa settimana) della kermesse: Bianca Balti, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, e Alessandro Cattelan. Annunciate anche le coppie delle altre serate. Nella seconda serata a dividersi il palco saranno Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Nella terza, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Nella quarta serata, Geppi Cucciari e Mahmood. Nella quinta ed ultima, con Carlo e Alessandro Cattelan, anche Alessia Marcuzzi.

"Ci divertiremo assieme, sarà una bella avventura", parola di Conti

Subito dopo l'annuncio di Conti nel corso del programma condotto da Antonella Clerici, è intervenuto in collegamento anche lo stesso Gerry Scotti. "E' rarissimo vedermi su Rai1 - ha detto quest'ultimo -. So che lo hai chiamato il Festival dell'amicizia e tu sai che quando mi chiedono nelle interviste un amico della televisione io dico sempre Carlo Conti e, se mi chiedono se tu fossi una donna della televisione chi saresti, ho sempre risposto Antonella Clerici". "Capito che trio? - ha replicato la Clerici - E' davvero bello, saremo lì a supportarti e tu ci sopporterai". "Saremo di servizio", ha aggiunto Scotti. "Ci divertiremo assieme, sarà una bella avventura - ha quindi sottolineato Conti -. Antonella è abituata a quel palco, Gerry sarà credo al suo esordio". "Dovete rinforzare il palco - ha ironizzato Scotti -. Un presentatore di 100 chili non c'è mai mai stato". "Una cosa è certa - ha proseguito Conti -. Se ci fosse stato Fabrizio Frizzi sarebbe stato con noi su quel palco". "L'abbiamo sempre detto - ha replicato Clerici -. Ma ci sarà, in qualche modo ci sarà". "Allora mi raccomando prepara lo smoking - ha concluso Scotti - e, tu Antonella, prepara l'abito più bello che hai". "Devo pensare al vestito - ha risposto la conduttrice -, non è che metto una robetta così, ora ci penso".