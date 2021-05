È uscito il nuovo trailer del film Come ti ammazzo il bodyguard 2, il sequel dell'action comedy diretto da Patrick Hughes con protagonisti Ryan Reynolds e Salma Hayek.

Atteso per il 16 giugno nelle sale cinematografiche statunitensi (l'uscita italiana per ora non è ancora nota), il film è il seguito di quello del 2017 che vedeva protagonisti ancora una volta Ryan Reynolds assieme a Samuel L. Jackson (che ritroviamo anche qui, ancora nei panni del killer Darius Kincaid).

Nel cast del film originale c'era già la presenza di Salma Hayek, interprete del personaggio allora più secondario di Sonia Kincaid. In questo nuovo capitolo, invece, a lei va il ruolo più importante, da coprotagonista. E chiaramente da prima donna.



Il nuovo trailer diffuso da Lionsgate anticipa ciò che vedremo nella commedia

che shakera azione e comicità, offrendo un cocktail inebriante di intrattenimento puro. Tra colpi di scena, suspense, duelli all'ultimo sangue ma anche sequenze che potremmo definire "all'ultima risata"...