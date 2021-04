Come ti ammazzo il bodyguard 2, uscito il trailer con Ryan Reynolds

Ryan Rodney Reynolds , questo il nome all’anagrafe, è il protagonista della nuova pellicola che vanta alla regia il ritorno di P atrick Hughes , classe 1978. Nelle scorse ore l’attore ha pubblicato il trailer ufficiale del film Come ti ammazzo il bodyguard 2 sul profilo Instagram che conta più di trentasette milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra cinema, impegni lavorativi, servizi fotografici, scatti dai backstage e momenti di relax in famiglia.

Colonna sonora del trailer l’iconica ..Baby One More Time di Britney Spears, citata con un gioco di parole da Ryan Reynolds nella didascalia del video: “Hit Me Salma One More Time”.

Nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto numerosi consensi tanto da contare al momento oltre 290.000 like e più di un milione e mezzo di visualizzazioni su Instagram.

La pellicola vedrà la presenza di numerosi celebri volti di Hollywood, tra loro Antonio Banderas (FOTO), Morgan Freeman, Richard E. Grant e Tom Hopper.