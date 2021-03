The Hitman’s Wife’s Bodyguard: nuova data d'uscita

I calendari delle uscite cinematografiche continuano a subire modifiche. Se in precedenza non si faceva altro che rinviare, ora non è così insolito leggere annunci relativi a pellicole la cui data d’uscita è stata anticipata. È il caso di “ The Hitman’s Wife’s Bodyguard ”.

Stando a quanto riportato da “Deadline”, Lionsgate avrebbe deciso di anticipare l’uscita al cinema del film. Questo è il sequel dell’apprezzato “Come ti ammazzo il Bodyguard”, uscito nel 2017. Inizialmente previsto per agosto 2021, farà il proprio esordio nei cinema USA il prossimo 16 giugno. Una buona notizia per i fan, che potranno ritrovare Ryan Reynolds , Samuel L. Jackson e Salma Hayek .

The Hitman’s Wife’s Bodyguard, cosa sappiamo

Grande attesa per questa pellicola, considerando quanto sia stato apprezzato il primo capitolo, ottimo mix di azione e comicità. Costato 30 milioni di dollari, “Come ti ammazzo il Bodyguard” ha incassato circa 176 milioni di dollari nel mondo. Ciò ha portato alla rapida conferma del secondo capitolo da parte di Lionsgate.

Non si hanno grandi informazioni sulla trama del nuovo capitolo, ma qualcosa è stato rivelato. La pellicola sarà ambientata quattro anni dopo i fatti occorsi nel primo film. Prosegue l’amicizia tra Michael Bryce e l’assassino Darius Kincaid. I due si ritrovano coinvolti in una nuova missione. Dovranno riuscire a salvare Sonia, la moglie di Darius, al centro di una minaccia letale.

Chiunque non l’abbia già visto, potrà recuperare il primo capitolo in tempo per apprezzare il secondo. Per quanto i due possano dirsi separati in termini di trama, è facile ritenere ci saranno dei riferimenti alla trama del titolo del 2017. Ecco la sinossi. Ryan Reynolds interpreta Michael Bryce, la guardia del corpo più ambita al mondo. Sorprendentemente viene assunto per proteggere quello che è il killer più ricercato al mondo, Darius Kincaud, interpretato da Samuel L. Jackson. Una strana coppia che, tra un litigio e l’altro, dovrà guardarsi le spalle dagli attacchi di Vladislav Dukhovich, interpretato da Gary Oldman. Questi è un dispotico dittatore di un piccolo stato dell’Europa dell’Est.