Page Six: "Paris Hilton è incinta". Ma la sorella Nicky smentisce

Paris Hilton incinta: la star americana aspetterebbe il suo primo figlio insieme al fidanzato Carter Reum. A dare la notizia è Page Six, giornale di gossip americano, che lo ha scoperto in esclusiva. Che però viene smentito da Avenue Magazine e dal suo direttore Ben Widdicombe: in un tweet il giornalista ha riportato le parole di Nicky Hilton Rothschild, sorella minore di Paris. "Non è vero, Paris non è incinta", avrebbe detto la modella. Il portavoce della star non ha confermato né smentito la storia. Hilton, 40 anni, e Reum sono coetanei e si sono fidanzati ufficialmente a febbraio, dopo una relazione di circa un anno. Più volte la coppia ha parlato di voler dar vita a una famiglia insieme.