Netflix, in arrivo il cooking show di Paris Hilton

Da modella a cantante passando per il mondo dell’imprenditoria, Paris Hilton è senza ombra di dubbio una delle star più amate e popolari a livello internazionale, ora la voce di Stars Are Blind è pronta per un nuovo progetto.

Nelle scorse ore Variety ha riportato in esclusiva i dettagli della serie televisiva targata Netflix e ispirata al video virale che conta oggi oltre cinque milioni di visualizzazioni su YouTube in cui la star cucina le lasagne.

Cooking With Paris è il titolo della serie che farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (disponibile su SKY Q) tra poche settimane, più precisamente il 4 agosto . La produzione, composta da sei episodi da trenta minuti, vedrà Paris Hilton, classe 1981 , alle prese con la cucina, al suo fianco amici del mondo dorato di Hollywood che l’accompagneranno in questa nuova avventura tra i fornelli: dalla spesa al supermercato alla ricette passando per la preparazione della tavola.

Parallelamente, Paris Hilton (FOTO) ha scritto un messaggio ai fan tramite il profilo Instagram che vanta più di quindici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, servizi fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

La voce di Nothing In This World ha dichiarato: “Sono così entusiasta!! Il prossimo mese tornerò in televisione e questa volta in cucina! Il mio nuovo show Cooking With Paris debutterà il 4 agosto solo su Netflix”.

In seguito, Paris Hilton ha aggiunto: “Rimanete connessi per nuovi annunci! Commentate con i piatti che mi vorreste far preparare”.