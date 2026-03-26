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Miley Cyrus annuncia il brano Younger You per il 20esimo anniversario di Hannah Montana

Musica

Matteo Rossini

©Getty

La cantante e attrice ha scritto su Instagram: "Questo speciale anniversario è un regalo da parte mia al vostro io più giovane, il mio modo di ringraziarvi per la vostra lealtà e per essere cresciuti con me passo dopo passo"

Disney+ ha lanciato Hannah Montana 20th Anniversary Special per festeggiare i primi vent’anni della celebre serie tv con protagonista Miley Cyrus. In occasione dell’uscita del documentario, la cantante e attrice ha annunciato l’arrivo del brano Younger You: “Il legame che mi unisce ai miei fan è tanto raro e prezioso quanto lo è stato tutto questo percorso".

miley cyrus, il singolo younger you per hannah montana

In occasione del ventesimo anniversario dell’uscita del primo episodio della serie tv, Miley Cyrus (FOTO) è stata protagonista di un documentario targato Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L'artista ha annunciato la canzone Younger You: “Festeggiare Hannah Montana non significa soltanto rendere omaggio a una serie televisiva, ma per me rappresenta la chiusura di un cerchio. Hannah Montana è stato l'inizio della vita che conosco oggi. Il legame che mi unisce ai miei fan è tanto raro e prezioso quanto lo è stato tutto questo percorso”.

 

La cantante ha aggiunto: “Vi adoro tutti e vi amo profondamente. Questo speciale anniversario è un regalo da parte mia al vostro io più giovane, il mio modo di ringraziarvi per la vostra lealtà e per essere cresciuti con me passo dopo passo. Questa canzone dice tutto…”. Inoltre, in occasione della première della serie tv, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 210.000.000 di follower: “Grazie per essere cresciuti con noi”.

Approfondimento

Hannah Montana, è uscito il trailer dello speciale per i 20 anni

Dopo l’affermazione con il ruolo della protagonista della serie tv, Miley Cyrus ha dato il via a una grande carriera discografica, tra i suoi album più amati troviamo Can’t Be Tamed, Bangerz e Plastic Hearts. Inoltre, ricordiamo le hit Wrecking Ball, Adore You, Slide Away, Midnight Sky, Flowers e River. Spazio alle collaborazioni: da Don't Call Me Angel con Ariana Grande e Lana Del Rey a Prisoner con Dua Lipa passando per Nothing Breaks Like a Heart con Mark Ronson.

 

Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali tre statuette ai Grammy Awards: Best Country Duo/Group Performance per II Most Wanted con Beyoncé (FOTO), Record of the Year e Best Pop Solo Performance per Flowers.

Approfondimento

Miley Cyrus alias Hannah Montana nel teaser trailer dello speciale
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Hannah Montana
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