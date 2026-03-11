Miley Cyrus torna nei panni della protagonista e personaggio titolare di Hannah Montana nel teaser dello speciale per i vent’anni della serie tv cult.

A distanza di due decenni dal debutto che cambiò la sua carriera, Cyrus riappare nei panni di quella ragazza dal nome palindromo (quell'Hannah che si può leggere sia diritto al rovescio, specchio della doppia identità che interpreta nello show) che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Disney ha infatti diffuso un nuovo teaser trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) dello speciale celebrativo Hannah Montana 20th Anniversary Special, offrendo ai fan un primo sguardo al ritorno dell’artista nel ruolo della pop star dal doppio volto che ha segnato una generazione di spettatori.

Il progetto televisivo sarà disponibile dal 24 marzo 2026, data simbolica che coincide esattamente con il ventesimo anniversario della première originale della serie su Disney Channel. Il teaser anticipa un evento costruito per rievocare l’universo della produzione e per riportare sotto i riflettori il personaggio di Hannah Montana, interpretato ancora una volta da Miley Cyrus.

Hannah Montana 20th Anniversary Special sarà disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 24 marzo 2026.

Il ritorno sul palco nel ruolo che l’ha resa celebre

Il filmato promozionale diffuso da Disney mette al centro proprio Miley Cyrus nella sua iconica versione Hannah Montana, segnando un ritorno particolarmente significativo. Il teaser rappresenta infatti la prima volta in molti anni in cui l’artista torna a esibirsi e a presentarsi pubblicamente con l’identità scenica della cantante pop protagonista della serie.

Lo speciale si propone di offrire ai fan uno sguardo dietro le quinte e di riportare in scena alcuni degli elementi più riconoscibili dello show. Disney ha anticipato che nel programma saranno presenti filmati mai mostrati prima, ricostruzioni del set originale e la rivisitazione di momenti diventati emblematici nel corso delle quattro stagioni della serie.

Secondo quanto comunicato dalla compagnia, lo speciale includerà anche alcune “note familiari che tornano alla ribalta”, un riferimento diretto all’immaginario musicale e narrativo che ha reso Hannah Montana uno dei fenomeni televisivi più popolari degli anni Duemila.

Uno speciale registrato davanti al pubblico

L’evento televisivo sarà girato davanti a un pubblico presente in studio, una scelta pensata per restituire l’atmosfera di spettacolo dal vivo e creare un contatto diretto con i fan che hanno seguito la serie nel corso degli anni.

All’interno dello speciale troverà spazio anche un’intervista con Miley Cyrus. La conversazione sarà condotta da Alex Cooper, volto del podcast Call Her Daddy, che accompagnerà la protagonista in un racconto dedicato al percorso della serie e al suo impatto culturale.

La serie che ha segnato una generazione

Hannah Montana debutta nel 2006 su Disney Channel e rimane in onda fino al 2011 per quattro stagioni. Nel corso della sua programmazione ottiene quattro nomination agli Emmy nella categoria Miglior Programma per Bambini.

La trama segue Miley Stewart, adolescente che vive a Malibu, in California, e che conduce una doppia vita. Da un lato è una ragazza come tante, dall’altro è la celebre cantante pop Hannah Montana, identità segreta che le permette di mantenere una quotidianità lontana dall’attenzione mediatica.

Il successo della serie porta anche alla realizzazione di un film per il cinema. Hannah Montana: The Movie arriva nelle sale nell’aprile 2009, durante la terza stagione dello show, ampliando ulteriormente l’universo della produzione televisiva.

Il cast e i volti della serie

Accanto a Miley Cyrus, il pubblico ritrova nel corso delle stagioni diversi personaggi diventati molto popolari. Emily Osment interpreta Lilly Truscott, la migliore amica di Hannah, mentre Mitchel Musso veste i panni di Oliver Oken, uno degli amici più stretti della protagonista.

Nella serie compare anche Billy Ray Cyrus, padre nella vita reale di Miley Cyrus, che sullo schermo interpreta Robby, il padre di Hannah. Jason Earles è invece Jackson, il fratello della protagonista. Tra i personaggi ricorrenti figura inoltre Rico Suave, interpretato da Moisés Arias, manager del Rico’s Surf Shop locale.

Le apparizioni delle guest star

Durante la messa in onda della serie televisiva non sono mancate numerose partecipazioni speciali di volti noti del mondo dello spettacolo. Tra le guest star che hanno preso parte allo show figurano Dolly Parton, Selena Gomez, i Jonas Brothers, Dwayne “The Rock” Johnson, Larry David, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Kelly Ripa e Lisa Rinna.

Un ritorno simbolico a vent’anni dal debutto

Il teaser di Hannah Montana 20th Anniversary Special riporta quindi in primo piano il personaggio che ha dato origine al fenomeno televisivo e musicale della serie. Con Miley Cyrus nuovamente nei panni di Hannah Montana, lo speciale celebrativo si presenta come un evento pensato per ricordare una delle produzioni più riconoscibili della storia di Disney Channel e per celebrare vent’anni di un successo che ha lasciato un segno profondo nella cultura pop.