Liam Neeson è il protagonista di Memory, in onda su Italia 1 lunedì 16 febbraio. L'attore nord-irlandese - una nomination all'Oscar con Schindler’s List (1993) e una lunga carriera come attore di film action - veste i panni di un sicario, che soffre di Alzheimer e rifiuta un lavoro per conto di un'organizzazione criminale diventando bersaglio della stessa, dell'FBI e dei Servizi Segreti messicani.

