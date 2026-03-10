Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per 5.450 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Tra adrenalina, emozioni, scoperta, fatica e sorprese, le coppie voleranno verso una rotta dura e tra le più incredibili di sempre, prima alla scoperta del fascino mistico tra la natura selvaggia e le antiche civiltà di Bali e Java, poi verso i misteri di passato, presente e futuro tra Shangai e Nanchino, e infine di corsa in direzione Sol Levante, fantasia di racconti mitici e fiabeschi tra tradizione e modernità, dall’immensa metropoli di Tokyo alla destinazione finale Kyoto. Come d’abitudine, a Pechino Express, anche la corsa verso L’Estremo Oriente si svilupperà su un doppio binario. Da un lato, la competizione, per una gara che al traguardo dell’ultima tappa proclamerà la coppia vincitrice. Dall’altro, la scoperta, con i viaggiatori che avranno non soltanto la possibilità di imparare e di conoscere proprio dall’interno le abitudini e le tradizioni delle popolazioni incontrate nel viaggio, ma anche di esplorare luoghi geograficamente lontani e popoli culturalmente distanti da noi. Scoprendo questo “nuovo mondo”, le i viaggiatori proveranno emozioni decisamente intense e indimenticabili, anche grazie alle interazioni che nasceranno sia all’interno della coppia, sia con le persone incontrate e conosciute lungo il cammino. Alla fine dell’avventura, il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati durante il tragitto. Le dieci coppie sono gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).