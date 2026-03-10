Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, Costantino Della Gherardesca, accompagnato dai tre inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, guiderà lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia nel viaggio delle 10 coppie alla volta dell'Estremo Oriente tra Indonesia, Cina e Giappone. Gli #Ex sono Steven Basalari e Viviana Vizzini, che dopo vari "tira e molla" cercano di mettere alla prova loro stessi e la loro relazione
Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per 5.450 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Tra adrenalina, emozioni, scoperta, fatica e sorprese, le coppie voleranno verso una rotta dura e tra le più incredibili di sempre, prima alla scoperta del fascino mistico tra la natura selvaggia e le antiche civiltà di Bali e Java, poi verso i misteri di passato, presente e futuro tra Shangai e Nanchino, e infine di corsa in direzione Sol Levante, fantasia di racconti mitici e fiabeschi tra tradizione e modernità, dall’immensa metropoli di Tokyo alla destinazione finale Kyoto. Come d’abitudine, a Pechino Express, anche la corsa verso L’Estremo Oriente si svilupperà su un doppio binario. Da un lato, la competizione, per una gara che al traguardo dell’ultima tappa proclamerà la coppia vincitrice. Dall’altro, la scoperta, con i viaggiatori che avranno non soltanto la possibilità di imparare e di conoscere proprio dall’interno le abitudini e le tradizioni delle popolazioni incontrate nel viaggio, ma anche di esplorare luoghi geograficamente lontani e popoli culturalmente distanti da noi. Scoprendo questo “nuovo mondo”, le i viaggiatori proveranno emozioni decisamente intense e indimenticabili, anche grazie alle interazioni che nasceranno sia all’interno della coppia, sia con le persone incontrate e conosciute lungo il cammino. Alla fine dell’avventura, il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati durante il tragitto. Le dieci coppie sono gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).
CHI SONO STEVEN BASALARI E VIVIANZA VIZZINI, LA COPPIA DEGLI #EX
Ecco tutte le curiosità sulla coppia degli #Ex, formata da Steven Basalari e Viviana Vizzini.
La loro storia è sempre stata piena di "tira e molla". Proprio in un periodo di crisi hanno deciso di partire insieme per mettere alla prova sé stessi e la loro relazione. Steven Basalari, cresciuto in una famiglia del mondo dell’intrattenimento (il padre Mario aveva fondato la discoteca Number One), ha sempre respirato l’energia della nightlife. Ha poi raccolto la sua eredità imprenditoriale e ha sfruttato i social media, con milioni di follower tra Instagram e TikTok.
La siciliana Viviana Vizzini si è avvicinata da giovanissima al mondo della moda e dei concorsi di bellezza, conquistando nel 2020 il titolo di Miss Universo Italia. Nel 2018 ha esordito in televisione come corteggiatrice nel programma Uomini e Donne, mentre dal 2022 è membro fisso del cast del quiz Avanti un altro!.
