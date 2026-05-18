Barbra Streisand non potrà partecipare alla cerimonia di chiusura della 79ª edizione del Festival di Cannes , in programma sabato 23 maggio 2026 , per ritirare la Palma d’Oro onoraria a causa di un infortunio al ginocchio . “Su consiglio dei miei medici, mentre continuo a riprendermi da un infortunio al ginocchio, purtroppo non potrò partecipare al Festival di Cannes quest’anno”, ha dichiarato in un comunicato stampa la cantante, attrice e regista. “Ma sono profondamente onorata di ricevere la Palma d’Oro onoraria e non vedevo l’ora di celebrare gli straordinari film della 79ª edizione”. Ha aggiunto: “Non vedevo l’ora di trascorrere del tempo con i colleghi che ammiro tanto e, naturalmente, di tornare in Francia, un luogo che ho sempre amato. Pur rammaricandomi di non poter essere presente di persona, desidero porgere le mie più sincere congratulazioni a tutti i cineasti di tutto il mondo il cui straordinario talento e la visione creativa vengono celebrati quest’anno. Un sentito ringraziamento al Festival e a tutti coloro che continuano a sostenere e promuovere l’arte cinematografica”. Durante la cerimonia di chiusura, il Festival di Cannes renderà comunque omaggio a Barbra Streisand. “Iris Knobloch, Thierry Frémaux e l’intero team del festival inviano a Barbra Streisand i loro più calorosi auguri di pronta guarigione”, recita un comunicato stampa della kermesse.

LA PALMA D'ORO ONORARIA A PETER JACKSON E A JOHN TRAVOLTA

La cantante sarà la terza personalità a ricevere la Palma d’Oro onoraria nell’edizione 2026 del Festival di Cannes dopo Peter Jackson, regista del film Il Signore degli Anelli, e, a sorpresa, John Travolta, che ha presentato in anteprima nella sezione Cannes Premiere la sua pellicola di debutto alla regia, Volo notturno per Los Angeles. “Questo va ben oltre l’Oscar”, ha detto tra le lacrime l’attore di cult come Grease, La febbre del sabato sera e Pulp Fiction. “Non ci posso credere. È l’ultima cosa che mi sarei aspettato”. Ha poi ringraziato il delegato generale del festival, Thierry Frémaux: “Quando ti ho incontrato a novembre non mi aspettavo minimamente che il mio film venisse accettato. E quando Thierry ha detto che stavo facendo la storia non solo perché sarebbe stato il primo film in assoluto a essere accettato così presto, ho pianto come un bambino. Perché non potevo crederci, perché secondo me sei la persona più perspicace dell’industria cinematografica”. L’attore e regista si è poi definito “semplicemente un voyeur, un osservatore della vita. È quello che ho fatto fin da quando ero un bambino. Quello che vedrete nel film è semplicemente la mia prospettiva su ciò a cui ho assistito. È la cosa più personale che abbia mai fatto, questo film che state per vedere”. La pellicola Volo notturno per Los Angeles è l’adattamento dell’omonimo libro per bambini che la star di Hollywood, sin da bambino appassionata di aviazione e tuttora pilota professionista, aveva scritto e illustrato nel 1997 per il figlio Jett, poi morto nel 2009 all’età di 16 anni durante una vacanza alle Bahamas in seguito a una crisi epilettica. Ispirato ai ricordi d’infanzia di Travolta, il film ripercorre l’amore per il volo, dal primo volo aereo agli incontri con persone indimenticabili. Il cast include anche la figlia Ella Blue, che interpreta una delle hostess.