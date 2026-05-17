Sky Cinema porta in prima TV Sentimental Value, il film di Joachim Trier vincitore dell’Oscar come Miglior film internazionale e del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes. L’appuntamento è per domenica 17 maggio su Sky Cinema Uno e NOW. In catalogo anche altri grandi titoli dell’ultima stagione dei festival: Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d’Oro a Cannes, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch e La voce di Hind Rajab.
Con l’arrivo in prima TV di Sentimental Value, si completa su Sky Cinema un percorso che riunisce i più importanti vincitori dei festival internazionali dell’ultimo anno, offrendo uno sguardo privilegiato sul cinema contemporaneo.
Vincitore dell’Oscar® come Miglior film internazionale e del Gran premio della giuria al Festival di Cannes, Sentimental Value esordirà domenica 17 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.
Diretto da Joachim Trier, già autore de La persona peggiore del mondo, il film è un intenso dramma familiare che esplora legami, memorie e ferite mai del tutto rimarginate. Con il suo sguardo intimo e stratificato, Trier costruisce un racconto che attraversa il tempo e le relazioni, indagando il peso dell’eredità emotiva e la difficoltà di comunicare all’interno della famiglia.
La trama di Sentimental Value
Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) sono due sorelle profondamente unite. L’improvviso rientro nella loro vita del padre Gustav (Stellan Skarsgår) – regista carismatico e affascinante ma genitore cronicamente inaffidabile – riapre ferite mai del tutto rimarginate. Conoscendo il talento di attrice di Nora, Gustav vorrebbe che sua figlia interpretasse il ruolo principale nel film che dovrebbe rilanciare la sua carriera; lei rifiuta e quella parte finisce a una giovane star di Hollywood, Rachel Kemp (Elle Fanning). Il suo arrivo getta scompiglio nelle delicate dinamiche della famiglia: per le due sorelle sarà il momento di confrontarsi con il padre e con il loro passato.
Approfondimento
Sentimental Value di Joachim Trier, recensione: il passato non passa
Da Cannes a Venezia: i film dei festival già disponibili su Sky e NOW
Accanto alla prima TV di Sentimental Value, sono già disponibili on demand su Sky Cinema e NOW altri titoli protagonisti dell’ultima stagione dei festival:
Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d’Oro al Festival di Cannes, un intenso thriller morale che riflette sulle conseguenze della repressione politica e sul confine sottile tra giustizia e vendetta.
Father Mother Sister Brother,, Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in cui Jim Jarmusch dirige un cast d’eccezione in tre storie che raccontano le relazioni tra figli, genitori distanti e fratelli, in un trittico di ritratti intimi osservati senza giudizio, dove la commedia si intreccia a sottili momenti di malinconia.
Infine La voce di Hind Rajab, , Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria sempre a Venezia, il film di Kaouther Ben Hania che, attraverso materiali audio originali, ricostruisce la tragica vicenda della piccola Hind Rajab, trasformandola in una potente riflessione sulla memoria, sull’infanzia e sugli effetti della guerra.