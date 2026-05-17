Sky Cinema porta in prima TV Sentimental Value, il film di Joachim Trier vincitore dell’Oscar come Miglior film internazionale e del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes. L’appuntamento è per domenica 17 maggio su Sky Cinema Uno e NOW. In catalogo anche altri grandi titoli dell’ultima stagione dei festival: Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d’Oro a Cannes, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch e La voce di Hind Rajab.

Con l’arrivo in prima TV di Sentimental Value, si completa su Sky Cinema un percorso che riunisce i più importanti vincitori dei festival internazionali dell’ultimo anno, offrendo uno sguardo privilegiato sul cinema contemporaneo. Vincitore dell’Oscar® come Miglior film internazionale e del Gran premio della giuria al Festival di Cannes, Sentimental Value esordirà domenica 17 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Diretto da Joachim Trier, già autore de La persona peggiore del mondo, il film è un intenso dramma familiare che esplora legami, memorie e ferite mai del tutto rimarginate. Con il suo sguardo intimo e stratificato, Trier costruisce un racconto che attraversa il tempo e le relazioni, indagando il peso dell’eredità emotiva e la difficoltà di comunicare all’interno della famiglia.

La trama di Sentimental Value Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) sono due sorelle profondamente unite. L’improvviso rientro nella loro vita del padre Gustav (Stellan Skarsgår) – regista carismatico e affascinante ma genitore cronicamente inaffidabile – riapre ferite mai del tutto rimarginate. Conoscendo il talento di attrice di Nora, Gustav vorrebbe che sua figlia interpretasse il ruolo principale nel film che dovrebbe rilanciare la sua carriera; lei rifiuta e quella parte finisce a una giovane star di Hollywood, Rachel Kemp (Elle Fanning). Il suo arrivo getta scompiglio nelle delicate dinamiche della famiglia: per le due sorelle sarà il momento di confrontarsi con il padre e con il loro passato. Approfondimento Sentimental Value di Joachim Trier, recensione: il passato non passa