Carlo Conti cittadino onorario di Livorno si commuove pensando a madre

Il consiglio comunale di Livorno ha conferito la cittadinanza onoraria a Carlo Conti, si legge in una pergamena, "ritenuto che una vita interamente dedicata alla cultura e all'intrattenimento nazionale, condotta con straordinaria professionalità e profondo senso civico, abbia prodotto opere e realizzazioni di alto valore culturale e sociale, capaci di toccare il cuore del Paese intero e di promuovere con autentico entusiasmo i valori di solidarietà, educazione e coesione civile, recando concreto vantaggio all'immagine e al prestigio della Nazione".