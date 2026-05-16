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Carlo Conti cittadino onorario di Livorno si commuove pensando a madre

Spettacolo
©Ansa

Il consiglio comunale di Livorno ha conferito la cittadinanza onoraria al conduttore televisivo toscano. Il riconoscimento celebra inoltre il profondo legame affettivo che unisce l'artista alla città natale della madre. 

Il consiglio comunale di Livorno ha conferito la cittadinanza onoraria a Carlo Conti, si legge in una pergamena, "ritenuto che una vita interamente dedicata alla cultura e all'intrattenimento nazionale, condotta con straordinaria professionalità e profondo senso civico, abbia prodotto opere e realizzazioni di alto valore culturale e sociale, capaci di toccare il cuore del Paese intero e di promuovere con autentico entusiasmo i valori di solidarietà, educazione e coesione civile, recando concreto vantaggio all'immagine e al prestigio della Nazione". 

Inoltre, sempre la motivazione, "Livorno, città natale della famiglia materna, ha trovato in lui un generoso e affettuoso testimone delle proprie eccellenze culturali, gastronomiche e identitarie, portate con orgoglio e sincero affetto sui palcoscenici più prestigiosi della televisione nazionale, e che tale operato costituisce un'azione di alto valore a vantaggio della Città e della sua comunità".

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